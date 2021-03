0 Facebook Fabrizio Corona torna in carcere, la disperazione della mamma mentre lo portano via: “E dove andrai?” Spettacolo 11 Marzo 2021 14:39 Di redazione 2'

Fabrizio Corona, su Instagram, ha mostrato il suo volto insanguinato e le ferite che si è procurato al braccio stamattina, dopo la notizia che dovra’ tornare in carcere, come deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.

“Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti e signor Lamanna, quanto è vero Dio sacrifichero’ la mia vita per togliervi da quelle sedie”, ulra l’ex fotografo dei vip, che tre giorni fa aveva chiesto, tramite una comunicazione scritta, davanti ai giudici milanesi, di rimanere ai domiciliari, per continuare a curare la sua patologia psichiatrica e la sua tossicodipendenza.

Appresa la notizia del responso negativo della Corte, stamattina, ha compiuto il gesto di autolesionismo, mostrandolo sui social e dove fa vedere anche diverse stanze di casa sua cosparse di schizzi di sangue. “Chiedo che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti, altrimenti mi ‘taglio’ la vita”, ha proseguito.

La disperazione della mamma

Disperata la reazione della mamma di Fabrizio, che tra le lacrime abbraccia il figlio e gli domanda: “Dove ti portano?”. Corona l’abbraccia e risponde: “Mamma abbiamo una dignita’, non piangere e non darmi altre preoccupazioni”, dice, nel tentativo di consolarla. Prima di andare via accenna anche a un passaggio in ospedale per lavarsi il viso e farsi medicare le ferite. Infine nelle stories scrive un ultimo messaggio, assicurando di continuare a “lottare”, “per me e per tutti i detenuti che vivono ingiustizie”.