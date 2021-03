0 Facebook Militare di 43 anni muore dopo aver fatto il vaccino: “Nessuna patologia pregressa”. Aperta inchiesta Cronaca 10 Marzo 2021 11:17 Di redazione 1'

Un militare di 43 anni, in servizio ad Augusta, nel Siracusano, e’ morto per arresto cardiocircolatorio. L’uomo, secondo quanto scrive il quotidiano online ‘Livesicilia.it‘, e’ morto “a circa 15 ore dal vaccino” anti-Covid, dopo avere subito un forte rialzo della temperatura corporea.

Militare di 43 anni muore dopo aver fatto vaccino

“Sono in corso verifiche da parte degli organi preposti”, ha fatto sapere l’Asp 3 al quotidiano. Il militare della Marina, ricostruiscono fonti mediche, aveva assunto il vaccino di AstraZeneca nella base militare di Augusta (Siracusa), nella mattinata dell’8 marzo. Improvvisamente, nel corso della serata, gli e’ salita la febbre forte accompagnata dalle convulsioni, infine il decesso.

LEGGI ANCHE: INSEGNANTE MORTA DOPO VACCINO, RISULTATI AUTOPSIA

L’uomo, che lascia moglie e due figli, viene detto, era in ottima salute, senza alcuna patologia pregressa. La salma del militare e’ stata sequestrata e il pm di turno ha deciso di procedere con l’autopsia per accertare le cause della morte.