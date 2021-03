0 Facebook Napoli, la crisi uccide anche il ‘Bar del Nilo’: chiude lo storico locale del capello di Maradona Chiude il Bar del Nilo a Napoli. "Conti in rosso per migliaia di euro". Chiude i battenti il locale del centro storico che conserva il capello di Mara Cronaca 9 Marzo 2021 16:01 Di redazione 1'

Il flagello del coronavirus che ha scatenato un crisi economica e sociale senza precedenti ha colpito un’altra storica attività di Napoli. A chiudere (per sempre?) le saracinesche sarà uno dei bar più famosi del centro città.

Si tratta del Bar del Nilo, meglio conosciuto come il bar del ‘capello di Maradona‘. Si, perché il Bar del Nilo è proprio quello con cimeli e altarini dedicati a Diego Armando Maradona. Un luogo dove i turisti impazzivano nel fare foto e farsi selfie.

Chiude il Bar del Nilo a Napoli

Purtroppo, come riportato da Il Mattino il proprietario Bruno Alcidi non ha potuto fare diversamente. “Abbiamo i conti in rosso per migliaia di euro“, ha dichiarato il titolare del locale.