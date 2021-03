0 Facebook Follia nel Casertano, tenta di strangolare la compagna davanti ai figli Cronaca 9 Marzo 2021 21:13 Di redazione 1'

Follia a Pontelatone, in provincia di Caserta, dove un uomo, di 49 anni, ha tentato di strangolare la compagna che voleva lasciarlo, e lo ha fatto davanti ai due figli terrorizzati: per questo l’uomo è finito in carcere.

Follia nel Casertano, tenta di strangolare la compagna davanti ai figli

Sono stati i carabinieri della stazione di Formicola, dipendenti dalla Compagnia di Capua, ad arrestare l’uomo, chiamati dai familiari che avevano assistito alla violenta aggressione. In casa della coppia c’erano infatti i figli di 15 e 8 anni e i genitori della donna, che hanno provato in tutti i modi a fermare il genero mentre strangolava la compagna; il 49enne ha mollato la stretta quando il volto della vittima – di 40 anni – era ormai livido. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno bloccato l’uomo e lo hanno ammanettato per i reati di lesioni, maltrattamenti e minacce aggravate

Si e’ poi scoperto che l’aggressione era solo l’ultima di una serie di violenze commesse dall’uomo nei confronti della compagna negli ultimi mesi.