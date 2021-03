0 Facebook Tragedia in famiglia, mamma uccide la figlioletta di 2 anni e poi tenta il suicidio Cronaca 8 Marzo 2021 10:06 Di redazione 1'

Orrore nella notte in famiglia. Una donna di 41 anni – C.P., cittadina italiana – ha ucciso sua figlia di due anni. La tragedia è scattata intorno alle 2 del mattino quando sono giunti soccorsi e militari in un’appartamento di via Mameli.

Il dramma è avvenuto a Cisliano, nel Milanese, stando a quanto finora appreso e riportato da milanotoday.it. I dottori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola. Da una prima analisi, secondo quanto riferito dai soccorritori, sul corpo della bimba non erano presenti segni evidenti di lesioni. Pare dunque che la bimba sia stata soffocata.

La mamma, invece, presentava delle ferite da armata da taglio agli arti superiori, con ogni probabilità auto inferte, ed è stata portata in ospedale a Magenta per i controlli del caso. Sull’omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.