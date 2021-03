0 Facebook Neonato di 37 giorni muore di Covid, era stato infettato in famiglia News 8 Marzo 2021 20:01 Di redazione 1'

E’ una delle notizie più terribili arrivate in quest’anno sul Covid e riguarda la morte di un neonato di appena 37 giorni di vita, colpito dal maledetto virus. Il piccolino è una delle vittime più giovani a livello mondiale.

La tragedia è avvenuta in Grecia. Del piccolo aveva già parlato qualche giorno fa Vassilis Kikilias, ministro greco della Salute: “Sto seguendo quotidianamente, dal 19 febbraio, lo stato di salute di un bambino di soli 24 giorni, ricoverato nell’unità di terapia intensiva. È un’anima piccola, innocente, che combatte per la vita, i medici fanno quello che possono e desideriamo che tutto vada bene”.

Secondo i media greci il bambino non era affetto da nessun’altra patologia e avrebbe contratto il Covid-19 pochissimi giorni dopo la nascita sviluppando ben presto sintomi gravi come difficoltà respiratorie acute e polmonite. In base a quanto riferito dall’emittente greca ERT a trasmettere il virus al neonato potrebbero essere stati i genitori o i suoi fratelli maggiori, tutti risultati positivi al test e tutti fortunatamente in buone condizioni di salute.