0 Facebook Follia a Napoli, fugge a un posto di blocco e investe un vigile: arrestato Cronaca 8 Marzo 2021 20:33 Di redazione 2'

Follia a Napoli, sul Lungomare, dove un uomo, tra i 30 e i 40 anni, originario della provincia di Napoli, è fuggito all’alt degli agenti della Polizia Municipale, investendo uno degli operatori.

Follia a Napoli, fugge a un posto di blocco e investe un vigile: arrestato

Gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia, durante un servizio di controllo anti-Covid in via Partenope, hanno arrestato un uomo che a via Partenope, dopo che gli era stato intimato l’alt, ha proseguito la sua fuga investendo uno dei poliziotti e impattando contro delle auto parcheggiate lungo la carreggiata.

L’automobilista, che era a bordo di un’utilitaria, è stato rintracciato (a suo carico già precedenti penali) e arrestato a piazza Dante. Sottoposto ai test da parte dei vigili, è risultato positivo sia all’assunzione elevata di alcol che per le sostante stupefacenti.

L’agente ferito per fortuna non si trova in gravi condizioni. L’uomo è stato condotto al proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il Giudice Monocratico nel processo per direttissima, considerata l’ammissione di colpa del reo, ha convalidato l’arresto operato e ha disposto il rito abbreviato.