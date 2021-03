0 Facebook Dramma in strada, si schianta contro il furgone guidato dal fratello e muore Cronaca 8 Marzo 2021 16:02 Di redazione 1'

Drammatico incidente stradale nel Comune di San Giovanni Ilarione, in provincia di Verona, dove sabato 6 marzo, un giovane è morto in uno scontro tra la sua auto e il furgone guidato dal fratello. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 in via Cengiatti.

Una doppia tragedia familiare. La vittima A.D., di 35 anni, originario di Vestanova è morto sul colpo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane, che viaggiava su una Ford Panda in direzione Montecchia, non c’è stato nulla da fare.

L’altro conducente, fratello della vittima, che viaggiava su uno Scudo, è rimasto ferito ma non risulta in pericolo di vita. All’arrivo sul posto della polizia, il conducente del furgone è parso in evidente stato di choc. L’uomo viaggiava sulla corsia opposta a quella dell’automobile e solo dopo lo schianto si è reso conto che la vittima era il fratello.

La Polizia è a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e attribuire le eventuali responsabilità.