Un dramma ha colpito la comunità di Scafati, Luigi Barbaro è deceduto a 39 anni a causa del Covid-19. Noto barman del comune nel Salernitano, tempo fa aveva contratto il male che da un anno a questa parte ha mietuto moltissime vittime.

Scafati piange Luigi Barbaro

Ricoverato nel reparto Covid center di Ariano Irpino, le sue condizioni di salute sono peggiorate nel giro di pochi giorni e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Il trentanovenne era stato portato in un ospedale lontano dal suo comune, perché il noscomio di Scafati non aveva più posti disponibili.

La notizia della morte di Luigi Barbaro ha sconvolto l’intera comunità. Sono moltissimi i messaggi in ricordo del barman da parte di chi lo conosceva e lo ricorda come un uomo dall’animo buono.