Dramma a Santa Teresa, comune in provincia di Messina. Un bambino di due anni è morto poco dopo aver accusato un malore. Secondo una prima ricostruzione, i genitori avevano portato il figlio al Punto territoriale di emergenza 118 per un problema gastrointestinale.

I medici lì avrebbero suggerito ai genitori di trasferirlo in una struttura più grande per i dovuti accertamenti, ma loro avrebbero preferito portarlo in un primo momento dal pediatra. Quest’ultimo avrebbe detto loro di tornare subito alla postazione del 118 per trasferire il piccolo al Policlinico di Messina. Qui il bambino, purtroppo, è arrivato già morto.

Sulla vicenda indaga la Polizia che dovrà accertare se ci siano state omissioni da parte dei sanitari e se il piccolo si sarebbe potuto salvare. Sconvolta la comunità di Santa Teresa che ha appreso con sgomento la notizia della morte del bambino.