Le prime parole di Simone Schettino dopo la morte della madre: "Ringrazio di cuore" Spettacolo 6 Marzo 2021 14:17

Simone Schettino parla dopo il grave lutto che l’ha colpito. L’attore comico napoletano qualche giorno fa ha perso la madre a causa del Covid-19. Anita Scanu, come si chiamava la donna, aveva 78 anni e purtroppo ha contratto il Coronvirus.

In seguito a un peggioramento è stato necessario il ricovero all’ospedale Cotugno di Napoli, ma purtroppo per la signora Anita non c’è stato nulla da fare. Una grave perdita per Simone Schettino, che dopo qualche giorno ha trovato la forza di parlare. L’attore comico ha condiviso un messaggio sui social.

“Ringrazio di cuore le persone che hanno avuto un pensiero per la scomparsa di mia madre a causa del covid. Ugualmente mi unisco al dolore di tutti coloro a cui ultimamente è venuta a mancare una persona cara. Condoglianze, che riposino in pace“, queste le parole di Schettino. Il post ha ricevuto in poco tempo moltissimi commenti, in tanti hanno espresso all’attore le condoglianze per la grave perdita che l’ha colpito.

