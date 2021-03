0 Facebook Rapina finisce nel sangue a Trentola Ducenta, guardia giurata ferita gravemente Cronaca 5 Marzo 2021 10:10 Di redazione 1'

Sangue a Trentola Ducenta, una rapina agli uffici postali di via Circumvallazione finisce in tragedia. E’ accaduto nelle prime ore di questo venerdì mattina, una guardia giurata è rimasta ferita gravemente in uno scontro a fuoco.

La notizia è stata riportata da Edizione Caserta. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di malviventi era intenzionato a portare via un plico portavalori, si è presentato all’appuntamento e poi la situazione è degenerata. Improvvisamente si è iniziato a sparare in pieno giorno, i passanti presenti sono fuggiti e una delle guardie giurate è stata raggiunta da più colpi d’arma da fuoco. Da comprendere se i banditi l’avessero disarmata.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Intervenuti anche i carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto e raccolto le prime testimonianze. La guardia giurata, invece, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa.