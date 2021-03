0 Facebook Atti vandalici a Sant’Anastasia, ragazzino sferra un calcio contro il finestrino di un treno e lo distrugge Cronaca 5 Marzo 2021 13:18 Di redazione 2'

Violento atto vandalico a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Un ragazzino è stato immortalato mentre sferra un violento calcio contro il finestrino di un treno della cirucumvesuviana e manda in frantumi il vetro. Lo spiacevole episodio è avvenuto alla stazione Eav di Sant’Anastasia, verso le ore 19 del 3 marzo.



La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si vedono tre ragazzini avvicinarsi al treno, che sopraggiunge sui binari. Uno di questi sferra un violento calcio al mezzo di trasporto, mandando in mille pezzi il vetro. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

A darne notizia è stato il presidente EAV, Umberto De Gregorio, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, nel quale racconta:“EAV – stazione di Sant’Anastasia – ore 19 del 3 Marzo – Tre ragazzi si avvicinano al treno, aspettano che scendano i viaggiatori, che si richiuda la porta e mentre il treno riparte uno di loro sferra un violento calcio sul finestrino che va in mille pezzi. Per miracolo nessun passeggero a bordo si fa male. Un gesto folle, insano, senza giustificazione alcuna. Contro questa deriva morale e sociale non ci sono controlli che tengono. Occorre rifondare la coscienza.”

