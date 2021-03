0 Facebook La compagna lo lascia, lui si vendica uccidendole la figlia di 14 anni Cronaca 5 Marzo 2021 16:18 Di redazione 1'

Una drammatica storia arriva da Passo de Torres, a circa 43 miglia dalla sua casa di Maracaja, in Brasile. Brenda da Rocha è stata uccisa con 40 coltellate a soli 17 anni dal 52enne Jeferson de Quadros Peres, ex fidanzato della madre.

L’uomo voleva vendicarsi della donna che aveva deciso d’interrompere la loro relazione. Jeferson ha quindi punito l’ex accoltellando sua figlia di 17 anni. Il corpo della ragazza è stato trovato in una piantagione di eucalipti nel settembre 2019 ma solo oggi si sono formalizzate le accuse a carico dell’uomo.

Per molto tempo l’uomo è rimasto fuori dalle indagini, tanto che aveva presenziato anche al funerale della 17enne. Alla fine la polizia è riuscita a capire che era stato lui l’assassino e per l’uomo sono scattate le manette mentre era in ospedale, dopo aver tentato il suicidio.