0 Facebook Rapina negozio e colpisce commerciante con pistola, il fratello: “Massacrato per 200 euro” Cronaca 3 Marzo 2021 17:59 Di redazione 3'

Sono entrati in due nel suo negozio, era quasi orario di chiusura e Angelo Raucci era da solo. Uno dei due malviventi ha estratto una pistola e ha minacciato il commerciante intimandogli di consegnargli l’incasso: circa 200 euro.

Ma Raucci ha reagito scatenando la violenza del rapinatore che lo ha colpito alla testa 8 volte con il calcio della pistola. Sul pavimento del negozio subito si è riversato molto sangue che ha macchiato tutto. Poi la coppia di malviventi è scappata.

Come riportato da Edizione Caserta, l’episodio è avvenuto in via Santa Maria degli Angeli, al confine tra Capodrise e Marcianise (entrambe località in provincia di Caserta). Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine. Queste le parole del fratello della vittima:

“Io vi maledico, chiunque voi siate e ovunque vi troviate in questo momento. Vi maledico per il male che avete fatto a mio fratello, una persona buona e indifesa. Vi sentite grandi nell’andare a rapinare un negozietto di paese che, in tempi di covid e di grandi centri commerciali, arranca quotidianamente per sopravvivere e non chiudere? Che sensazione provate nel rubare il sacrificio e il lavoro delle persone?

Tu che sei entrato nel negozio di mio fratello alle 7 e un quarto di sera quando non c’era nessuno, armato di una pistola, ti senti appagato nell’avergli inferto 8 colpi in fronte e sul capo col calcio della pistola dopo che, senza opporre resistenza, ti aveva consegnato l’incasso della giornata consistente in poco meno di duecento euro? Ti sei sentito grande nel vedere il sangue sparso nel negozio che la tua cattiveria ha prodotto? Io vi maledico, a te e al tuo complice che ti aspettava fuori, per il male che avete inferto a mio fratello e per il dolore e la sofferenza che avete provocato in tutti noi familiari e nei suoi affetti amicali.

Vi maledico per la salute che gli avete danneggiato e per la serenità che avete turbato in chi conosce e vuole bene mio fratello. Siamo figli e nipoti di lavoratori, di persone oneste che hanno fondato la loro vita sul lavoro, sullo studio e sul rispetto per gli altri. Vi maledico per la sofferenza che probabilmente provocate nelle vostre famiglie per procurarvi le illusioni tossiche di cui vi nutrite ogni giorno. Vi maledico e lascio agli altri il perdono cristiano. Io non vi perdono!”