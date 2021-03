0 Facebook Leone guarda papà Fedez in tv a Sanremo, la reazione del bambino: “Mamma, ma perché?” Spettacolo 3 Marzo 2021 09:01 Di redazione 1'

Ha avuto molto successo la performance di Fedez e Francesca Michielin, durante la prima serata del Festival di Sanremo. Il rapper milanese si è esibito in coppia sul palco dell’Ariston. Per il marito di Chiara Ferragni è la prima volta al Festival e l’emozione si è fatta sentire. Fedez è apparso molto teso sul palco, per sciogliersi poi nel corso della performance. Le sue lacrime di commozione hanno conquistato il pubblico.

A seguirlo da casa, i due fan numero uno: la moglie Chiara Ferragni, incinta della secondogenita, e il piccolo Leone vestito Versace come papà Federico. La reazione del piccolo di casa Ferragnez scioglie il cuore dei fan. Il bimbo, guardando Francesca Michielin accanto al papà, chiede: “Ma non è la mamma?”. la Ferragni, intenerita, spiega ai follower: “Quando Leone la sentiva in questi mesi, pensava che la voce fosse la mia”.