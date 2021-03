0 Facebook Roma, 17enne napoletana muore in un incidente con auto della polizia Cronaca 1 Marzo 2021 16:37 Di redazione 1'

Drammatico incidente a Roma, dove una ragazza di soli 17 anni è morta in uno scontro frontale tra la sua automobile e quella della Polizia. La tragedia è avvenuta all’incrocio tra via Salone e via Andrea Noale, nella zona est della Capitale.

La volante della Polizia procedeva a marcia sostenuta poiché era all’inseguimento di un gruppo di rapinatori reduci da un furto in una tabaccheria di Tivoli. L’inseguimento della polizia era iniziato in autostrada e si è concluso all’imbocco con un campo rom, dal quale stava uscendo l’auto sulla quale viaggiava la ragazza.

La vittima era nata a Napoli. A bordo dell’automobile sulla quale viaggiava c’erano altre tre persone, una delle quali è rimasta gravemente ferita. Sul posto ci sono i carabinieri di Tivoli per i rilievi e il Reparto Mobile della polizia.