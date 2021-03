0 Facebook Dramma al supermercato, si ribalta carrello spesa: grave bambina di 16 mesi Cronaca 1 Marzo 2021 13:47 Di redazione 1'

Tragedia all’interno di un supermercato questa mattina a Roma. Un carrello della spesa si è ribaltato schiacciando una bambina di 16 mesi che era seduta sul seggiolino. La piccola era con la madre.

Bambina schiacciata da carrello della spesa

Il carrello potrebbe essersi ribaltato a causa del peso e la piccola è stata schiacciata da bottiglie ed altri oggetti pesanti. La bambina è stata portata in eliambulanza all’ospedale San Camillo, è in gravissime condizioni. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvarle la vita.

Il dramma è avvenuto all’interno del supermercato Pewex di via Casilina. Sconvolti i clienti presenti nel negozio, sotto choc la madre.