Lutto a Salerno per la morte di padre Riccardo Sommella, morto all’età di 97 anni stroncato dal Covid. Il sacerdote era vincenziano e storico cappellano del carcere salernitano di Fuorni, dove ha prestato servizio per 44 anni.

Padre Sommella napoletano di origine, era da anni a Salerno dove per quasi mezzo secolo ha prestato servizio come guida spirituale. Era molto amato e in tanti, sui social, lo hanno voluto ricordare con un post di cordoglio. Padre Salvatore Farì, ha voluto ricordarlo citando un passo delle Lettere agli Ebrei: “ Padre Riccardo Sommella, Missionario Vincenziano, all’età di anni 97, questo pomeriggio ha iniziato la sua missione nel cielo ricordandoci quanto egli stesso ha vissuto nella sua vita sacerdotale: “Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere” (Ebrei 13,3).