Dramma nel Casertano, Claudio Castelli, medico farmacista di 45 anni è deceduto prematuramente. Il lutto coinvolge due comunità Trentola Ducenta, zona della quale era originario il signor Castelli e Giffoni di Curti, luogo in cui il medico farmacista aveva la sua attività.

La sua Farmacia in via Dante era molto conosciuta e frequentata, infatti la notizia della morte del professionista ha fatto immediatamente il giro del paese, provocando profondo rammarico in tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscere Claudio.

I messaggi di cordoglio

A stroncare prematuramente la vita di Claudio è stato un brutto male contro il quale combatteva da tempo. L’uomo lascia la moglie Loredana e due bambine. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social.

“Resta, ancora un po’, per ridere. Ancora e ancora, per farmi capire una volta di più che mi volevi bene, per dimostrarmi come la pazienza con me non l’avresti perduta, per parlare della tua venuta a Procida e di quello che avresti voluto fare, dei tuoi progetti, per ascoltare i miei, per sedare le miei ansie, per stare insomma come due buoni vecchi amici”, scrive l’amico Tobia. “Non sai come mi sento stamane, per la tua improvvisata scomparsa il mio cuore si è infranto. Disponibile a tutto, ogni qual volta ci si incontrava fuori scuola dei nostri figlioli ricordavamo sempre i bellissimi fuochi di bivacco le tante risate e ci salutavamo sempre con un abbraccio”, è il post di Nicola.