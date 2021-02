0 Facebook Drammatico incidente, si schianta con la moto: Francesco Giambra muore a 16 anni Cronaca 27 Febbraio 2021 11:39 Di redazione 1'

Drammatico incidente a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, dove un ragazzo di soli 16 anni è morto a causa di un terribile incidente, avvenuto ieri sera intorno alle 20.00.

La vittima, Francesco Giambra, stava percorrendo via Beppe Montana in sella alla sua moto, quando per cause che sono ancora corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un palo.

Gli altri automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma le condizioni di Francesco sono subito apparse critiche. Trasportato con urgenza in ospedale, è deceduto in ambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caltanissetta per i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvenuto forse perché Francesco avrebbe tentato di schivare un ostacolo.

Tutta la comunità del piccolo pesino in provincia di Caltanisetta è sconvolta per quanto avvenuto. La famiglia di Francesco è molto conosciuta: i genitori possiedono infatti una pasticceria che è un punto di riferimento per la comunità locale.