Dramma nel mondo della danza, giovane ballerino muore di leucemia. Si chiamava Matteo Bonforte e aveva 24 anni, purtroppo combatteva da tempo contro un brutto male che non è riuscito a sconfiggere.

Ballerino professionista di danza latino americana e insegnante, era originario di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. Era un giovane molto benvoluto nel mondo della danza, stimato per la sua professionalità. La notizia della morte di Matteo Bonforte ha sconvolto l’intera comunità.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo di Matteo. “E senti solo il cuore e il male non esiste più. E non c’è più dolore. Soltanto io soltanto tu. Questo silenzio sa di mille parole. Ed io starei qui ad ascoltarti per ore. Per anni un solo secondo. E se tu mi guardi Me ne rendo conto Che alla fine ogni volta. È solo l’amore che ci salva. Dalla ferita del mondo…”, “L’unica consolazione forse, è il ricordo dei suoi sorrisi e della gioia che trasmetteva quando ballava…lo ricorderemo sempre su quel palco a saltare e a ballare come solo lui sapeva fare. Non è un’addio ma un’arrivederci Matteo Bonforte. Sei stato tanto amato e continuerai ad esserlo. Vola alto maestro”, queste e tante altre le parole per il giovane ballerino strappato alla vita troppo presto.