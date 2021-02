0 Facebook Lutto a Giugliano, addio a Maria Mastantuono: storico personaggio di via Cumana Cronaca 24 Febbraio 2021 16:03 Di redazione 1'

Lutto a Giugliano, per la morte della signora Maria Mastrantuono, trovata questa mattina senza vita all’interno della sua abitazione. La signora Maria era amata e conosciuta da tutti in città. Sorridente e sempre in compagnia del suo cane, era un volto noto di Giugliano.

La signora passava gran parte delle sue giornate all’esterno del portone della sua abitazione, chiacchierando amabilmente con i passanti. Probabilmente i vicini non vedendola da alcuni giorni hanno allertato i soccorsi, che hanno scoperto il corpo senza vita della signora Mastrantuono.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta per accedere all’appartamento della donna. Si tratterebbe di morte naturale ma indagini sono in corso.

I FUNERALI

I funerali della donna si terranno giovedì 25 febbraio, alle ore 10:30 nella parrocchia di Sant’Anna in Giugliano.