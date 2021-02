0 Facebook Dramma in famiglia, nonna e tre nipotini muoiono in un incendio scoppiato in casa Cronaca 24 Febbraio 2021 17:59 Di redazione 2'

Una terribile tragedia arriva dalla periferia di Houston, in Texas, dove una nonna e i suoi tre nipotini sono morti nell’incendio della loro casa. A riportare il dramma è stata la Cnn. Le fiamme sono probabilmente partite dal camino che la famiglia aveva acceso per riscaldarsi dopo che era andata via la corrente a causa del grande gelo che ha travolto il Texas in questi giorni lasciando milioni di persone senza luce, riscaldamento e, in alcuni casi, acqua potabile.

Dramma in famiglia, nonna e tre nipotini muoiono in un incendio scoppiato in casa

A raccontare la vicenda ai soccorritori è stata la mamma dei tre bambini, Olivia di 11 anni, Edison, di 8 e Colette di 5, unica sopravvissuta. La donna, di origine vietnamita, ha spiegato che la nonna era andata a stare da loro proprio perche’ a casa sua non c’era più elettricità. “Noi ci sentivamo davvero fortunati perche’ avevamo avuto la corrente fino a sera”, ha detto Jackie Pham Nguyen. Quando anche da loro è andata via la luce, ha raccontato la mamma, hanno acceso il caminetto e si sono messi a giocare a carte. Alle 21.30 ha messo i figli a letto.

Qualche ora dopo si è svegliata che le fiamme avevano già invaso il piano di sopra, dove si trovavano i bambini e la nonna. Ricorda di aver gridato i nomi dei suoi bambini nella speranza che sbucassero dalle loro stanze e la seguissero fuori, ma non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno detto che c’è voluto circa un’ora per domare le fiamme. Per gli inquirenti la causa potrebbe essere stato il camino, ma potrebbe non essere stabilito mai con certezza.