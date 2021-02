0 Facebook Festa di compleanno alla faccia del Covid, sanzioni per 25 persone nel Vesuviano News 22 Febbraio 2021 13:13 Di redazione 1'

Venticinque persone in un ristorante in Via De Nicola che festeggiavano a tavola, tutti sanzionati. È questo il bilancio di un controllo effettuato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco.

Quello che i militari hanno interrotto è un compleanno, festeggiato da 25 persone, in violazione della normativa anti-contagio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni, sanzionato il titolare e tutti i partecipanti.