Dramma in casa, Antonietta muore improvvisamente: era molto giovane e conosciuta da tutti

Drammatico domenica nell’agro aversano infatti a Casapesenna, una donna di appena 49 anni, Antonietta Napoletano, ha accusato un malore ed è morta.

Antoneitta era una nota babysitter della zona. Come riporta Edizione Caserta, questa mattina la 49enne è deceduta poco dopo le 10 all’interno della sua abitazione di via San Marco per un malore improvviso.

In casa a quanto pare c’erano altri familiari. Allertati i soccorsi, sono giunti sul posto gli uomini del 118. Ma tutti i tentativi di rianimazione si sarebbero rivelati inutili. I funerali saranno celebrati nella giornata di domani nella chiesa di Santa Croce in piazza Petrillo a Casapesenna. In paese si è rapidamente diffusa la notizia del decesso; un grande dolore per l’intera comunità come testimoniato dalle parole del sindaco Marcello De Rosa: “Era una lavoratrice semplice e affettuosa. Mancherà a tutti noi”.