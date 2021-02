0 Facebook Napoli, paura per Osimhen che sviene in campo. Scatta il ricovero: come sta l’attaccante azzurro Calcio Napoli 21 Febbraio 2021 20:12 Di redazione 1'

Momenti di ansia nel finale di Atalanta-Napoli. Osimhen e’ caduto a terra ed e’ stato portato fuori dal campo in barella e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo le ultime informazioni degli addetti alla sicurezza dello stadio di Bergamo, il giocatore avrebbe ripreso conoscenza durante il viaggio verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Osimhen era caduto durante un’azione di gioco, battendo la testa con forza al suolo e perdendo i sensi.

Ci sono stati momenti di grande apprensione e spavento tra i giocatori e sulle panchine nel vedere l’attaccante del Napoli venir portato via in barella ancora privo di conoscenza.