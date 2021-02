0 Facebook Napoli, donna cade dagli scogli: due giovani si buttano in mare per salvarla VIDEO Cronaca 21 Febbraio 2021 19:10 Di Fabiana Coppola 1'

Non solo gesti egoistici e mancanza di rispetto delle regole, i ragazzi napoletani hanno anche un cuore d’oro e lo manifestano in tante occasioni, come quella di questa mattina. Due giovani hanno aiutato una donna scivolata e caduta in mare sugli scogli a Mergellina. Non si conoscono le cause che hanno condotto all’incidente, ma dalle immagine che sono state pubblicate sui social, si vede chiaramente il gesto di coraggio e altruismo.

Il video è stato pubblicato dal consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli:

“Salve consigliere, volevo utilizzare la sua pagina per ringraziare pubblicamente i ragazzi che hanno soccorso la signora finita in mare stamattina sugli scogli del lungomare”