C'è posta per te, Maria è la matrigna cattiva:"Vedi tuo padre quando dico io", insulti sul web News 21 Febbraio 2021

Emozioni contrastanti ha destato la storia di Antonella, che ha scritto a C’è Posta per Te per recuperare il rapporto con il papà. La ragazza non riesce più a vedere con assiduità il padre Lorenzo. Quest’ultimo è sposato con Maria Siponta. Secondo quanto racconta, la donna avrebbe detto ad Antonella e a sua sorella di comprendere che ormai suo padre ha un’altra famiglia, dunque possono vederlo solo quando lo decide lei.

Sia Antonella che la sorella hanno scoperto del matrimonio tra Lorenzo e Maria Siponta solo dai social. Inoltre, Maria Siponta sarebbe solita controllare il cellulare di Lorenzo per verificare i suoi contatti con le figlie. I due vivono a Manfredonia e accettano la posta, incontrando così le die sorelle.

Una storia davvero da non credere che ha scatenato l’ira del web. Maria Siponta, detta Sipontina è al centro di una serie di commenti negativi sui social network. Antonella infatti ha detto al padre: “Dobbiamo chiamarti di nascosto perché a lei non sta bene. Devi cancellare i messaggi e le chiamate”. Uno scenario che ha causato molta indignazione nel pubblico appassionato di C’è posta per te e sul web. Di fronte agli attacchi di Antonella e alle prove mostrate da Maria De Filippi, Maria Siponta si è difesa anche davanti all’evidenza: “Parliamo di una ventina di telefonate al giorno e non sono telefonate per cose utili. Se hai un motivo utile puoi farlo. La cosa è diventata molto insistente. A me dà fastidio questo rapporto morboso. Siete grandi e dovete capire che adesso vostro padre ha un’altra famiglia. […] Io poi ti ho detto di cancellare il mio numero, non quello di tuo padre”. Alla fine la busta viene aperta con la promessa che i rapporti si riallaccino e i dissidi si stemperino. Sui social network della signora, mentre la puntata va in onda, piovono offese e insulti: “Sei una vipera”, “Vergognati”, “Una figlia deve chiamare il padre tutte le volte che vuole”, “Non ti vergogni di quello che dici?”, “La strega malvagia ti fa un baffo!!!! Cattiveria pura!”.