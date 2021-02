0 Facebook Stefano De Martino a C’è Posta per Te: “Santiago mi è venuto proprio bene, mio nonno lo diceva” News 20 Febbraio 2021 22:26 Di Fabiana Coppola 2'

La puntata di C’è Posta per te inizia, con una sorpresa: Stefano De Martino. Un video riassume la carriera dell’ex ballerino di Amici, primo ospite di stasera. Nel filmato, il napoletano parla anche dell’amore per Santiago: “Nessuno ti insegna a essere padre, l’ho imparato strada facendo. Non mi vergogno a dire che davanti al sorriso di mio figlio mi sciolgo come neve al sole”. Quando entra in studio, il pubblico lo accoglie con un applauso fragoroso.

Il conduttore e Maria De Filippi si salutano con il gomito. La conduttrice rimarca: “Quando Santiago sorride è uguale a te” e lui: “Mi è venuto bene proprio. Mio nonno diceva che gli asini fanno i cavalli da corsa”.

La storia di Giuseppe e Maria

Giuseppe per fare la sorpresa a sua moglie Maria si rivolge al programma. Ha tre figli che reputa tre gioielli. Ritiene di fare poco per loro. Da tre anni, non ricevono i regali di Natale perché purtroppo Giuseppe, come spiegato, versa in condizioni economiche difficili. Però, dedica tutto il tempo che può a loro.

Maria racconta la storia di Giuseppe, la perdita del lavoro, il fatto di non riuscire a contribuire alla vita dei bambini, gli aiuti chiesti alla sorella. Oggi intende sorprendere la moglie Maria facendole incontrare Stefano De Martino.