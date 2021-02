0 Facebook Romeo, ucciso a 17 anni a coltellate, il dolore della mamma: “Sta impazzendo aspetta l’ultimo saluto” News 19 Febbraio 2021 17:50 Di redazione 1'

Non trova pace la mamma di Romeo, il ragazzo ucciso a coltellate a 17 anni a Formia. “Domani inizierà l’autopsia sul corpo del ragazzo e speriamo venga svolta in tempi brevi per permettere di fare presto il funerale. La madre sta impazzendo dal dolore e forse con l’ultimo saluto potrà avere un po’ di pace”.

A Fanpage.it ha raccontato l’avvocato Civita di Russo, legale della famiglia di Romeo Bondanese, aggredito e ucciso a 17 anni con una coltellata sferrata da un altro ragazzo. La scorsa mattina è stato interrogato Camillo, il ragazzo indagato, che adesso è stato scarcerato.

Il 17enne è stato aggredito intorno alle 19,30 di martedì febbraio. Si trovava insieme a due amici in via Vitruvio a Formia. Stando alle prime ricostruzioni, l’aggressore si sarebbe avvicinato in motorino e avrebbe sferrato una coltellata alla gamba. Forse il suo obiettivo non era stato quello di uccidere. Le cause della lite sono state definite dal questore di Latina come ‘banalissime’.