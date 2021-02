0 Facebook Drammatico lutto in provincia, muore giovane mamma di 42 anni: lascia gli amati figli News 19 Febbraio 2021 10:20 Di redazione 1'

Drammatico lutto per la cittadina di Curti, in provincia di Caserta. E’ morta all’età di 42 anni Annamaria. La giovane madre lottava da tempo contro un brutto male che l’ha portata via spezzando la sua giovane vita.

Molti i messaggi di affetto e di saluto per lei, una persona davvero straordinaria.

Tanti i messaggi di cordoglio: “Dal paradiso veglia sui tuoi angeli. Oggi mi hai spezzato il cuore. Dolce Annamaria Riposa in pace e veglia sui tuoi figli” e ancora: “Una guerriera fino alla fine”.