Detenuta del carcere di Pozzuoli muore in ospedale a 37 anni: disposta l'autopsia Cronaca 19 Febbraio 2021

Lutto nel reparto di articolazione psichiatrica del carcere femminile di Pozzuoli. La detenuta Isabella P., è morta nell’ospedale Santa Maria delle Grazie, lo scorso 15 febbraio, dopo essere stata ricoverata 4 giorni prima. Per far luce sulla questione e individuare le cause del decesso la magistratura ha disposto l’autopsia sul corpo della 37enne.

La donna, arrivata nel carcere di Pozzuoli da Bologna nell’aprile scorso, doveva scontare una pena fino al 2026 per furto, estorsione e minaccia a Pubblico Ufficiale. Samuele Ciambriello, garante dei detenuti in Campania, ha reso noto che la donna era alla settima carcerazione e, sin dall’età di 18 anni, era stata sottoposta a diversi Tso per le condizioni difficile della sua salute mentale.

Proprio sulla carcerazione di persone affette da disturbi mentali come Isabella, il garante dei detenuti in Campania Ciambriello fa una riflessione: “Io credo che ci sia proprio una incompatibilità tra il carcere e la salute mentale e da essa discende l’indicazione che la presa in carico delle persone con disturbo psichiatrico debba avvenire di regola al di fuori del carcere, nel territorio, e deve coinvolgere più attori sociali. La salvaguardia della salute mentale non coincide esclusivamente con l’assistenza psichiatrica, per quanto importante essa sia. Il mio invito è quello di predisporre ambienti e condizioni adeguati a mantenere l’equilibrio psichico delle persone detenute e non aggravare lo stato di chi soffre di disturbi mentali”.