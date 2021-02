0 Facebook Paura a Salerno, bambino di 7 anni trovato in strada con una ferita alla testa: “Aiuto” Cronaca 18 Febbraio 2021 14:24 Di redazione 1'

Un bambino di circa 7-8 anni è stato trovato a Salerno dalla Polizia municipale in piazza Sedile del Campo. Il bimbo presenta una lieve ferita sulla fronte. Sul posto è giunto personale delle Politiche sociali del Comune di Salerno, che sta seguendo il caso.

Bambino con una ferita alla testa a Salerno

A dare l’allarme è stata una donna che, in attesa degli agenti, ha comprato al bimbo qualcosa da mangiare. Il bimbo, presumibilmente di nazionalità rumena, è stato trasportato in ospedale e, tramite un interprete, ha riferito il suo nome. Al momento si trova ancora in ospedale per un lieve trauma cranico.

Sono in corso accertamenti medici.