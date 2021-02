0 Facebook San Prisco piange Maria Lucia Di Monaco, giovane madre scomparsa: “Notizie che non vorresti sentire” Cronaca 17 Febbraio 2021 17:03 Di redazione 1'

Dolore a San Prisco per la moglie di Maria Lucia Di Monaco. Giovane madre scomparsa prematuramente, lasciando i figli e il marito. La notizia è iniziata a circolare nei vari gruppi legati al territorio del comune nel Casertano, lasciando attonite le tante persone che conoscevano la donna.

Addio a Maria Lucia Di Monaco

La morte di Maria Lucia ha gettato nello sconforto la comunità, giovane madre che in tanti ricordano come una donna dolce e premurosa. Numerosi i messaggi di cordoglio che sono iniziati a circolare sui social, molti i ricordi.

“Notizie che non vorresti mai sentire, davanti alle quali qualsiasi riflessione perde di significato, riposa in pace in Dio, addolorato porgo le mie più sincere condoglianze ai tuoi cari”, queste e tante altre le parole per Maria Lucia.