0 Facebook Mamme portano bimbi vestiti da Carnevale al centro commerciale, è polemica: “Scuole chiuse e poi questo” Cronaca 17 Febbraio 2021 11:46 Di redazione 1'

Stanno facendo il giro del web le immagini dei bambini vestiti da Carnevale il giorno di Martedì Grasso al Centro Commerciale Campania, a Marcianise in provincia di Caserta.

I piccoli assembrati intenti a giocare in un luogo chiuso fanno scattare la polemica. Ieri infatti le scuole erano chiuse e molte mamme hanno dovuto lavorare da casa o prendere un giorno di ferie per poter stare a casa con loro. Insomma si evitano le feste a scuola costringendo i genitori a trovare soluzioni alternative e poi si favoriscono lo stesso situazioni di contagio.

A pubblicare la foto su Facebook è stata tra i primi Roberta, mamma lavoratrice, che ha voluto denunciare una situazione che molti come lei hanno ritenuto inopportuna e che doveva essere evitata: “I miei figli sono a casa ed io per la prima volta ho lavorato nel giorno di Carnevale, che per noi è una istituzione. Le scuole sono chiuse […] e poi mi girano questa foto del Campania”, ha detto.