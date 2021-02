0 Facebook Tragedia in Campania, addio al piccolo Francesco: stroncato dalla malattia a 5 anni Cronaca 16 Febbraio 2021 09:21 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito l’intera comunità di Capaccio – Paestum. Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai scrivere e leggere. Il piccolo Francesco, che aveva solo 5 anni, non ce l’ha fatta ed è deceduto. Il bambino era affetto da leucemia.

Il grande male l’ha portato via, dopo che Francesco ha lottato come un guerriero. Purtroppo, nessun lieto fine ma solo il tragico epilogo. L’intera comunità si è stretta in modo affettuoso e solidale intorno alla famiglia del piccolo distrutta dal dolore.

Francesco era ricoverato presso l’ospedale di Napoli Santobono – Pausilipon. Tantissimi i messaggi d’affetto per lui e i suoi cari. Due giorni fa ci sono stati funerali.