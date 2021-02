0 Facebook Serena Rossi e Davide Devenuto dopo Mina Settembre: “Cosa abbiamo fatto subito dopo sul set” Spettacolo 16 Febbraio 2021 10:30 Di redazione 1'

Serena Rossi ha spopolato in tv con la fiction Mina Settembre. L’attrice, a spasso per Roma, ride di cuore accanto al compagno Davide Devenuto, 48, e poi scatta il bacio. Tiene in braccio il figlio Diego di 4 anni, prima di portarlo alla scuola materna. Poi la spesa al supermercato carica di buste. Sono le immagini esclusive della napoletana e del compagno subito dopo le riprese sul set di Mina Settembre.

La fiction di Rai Uno è stata uno dei più grandi successi di questa stagione. Serena Rossi a marzo conquisterà il sabato sera di Rai 1 con lo show La canzone segreta. Ma nella vita quotidiana Serena Rossi non è certo una diva irraggiungibile con uno stuolo di governanti e baby sitter.

L’attrice e conduttrice prima accompagna il figlio Diego, che ha quattro anni, alla scuola materna. Poi si concede una passeggiata con il compagno Davide Devenuto. Una vita normale insomma, non da diva, ma da una di noi!