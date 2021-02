0 Facebook Drammatico incidente, morta bimba di 3 anni e mezzo: gravissima la sorellina di 6 Cronaca 16 Febbraio 2021 16:59 Di redazione 2'

Schianto tra due auto nel Vercellese. Lo scontro è avvenuto ieri sera, sulla Provinciale 11 tra Borgo D’Ale e Tronzano. Due le auto coinvolte e il terribile bilancio è di un morto, una bimba di soli 3 anni e mezzo e di un ferito, la sua sorellina di 6 anni.

La piccola, 3 anni e mezzo, e’ deceduta poco dopo il ricovero al Regina Margherita di Torino. Ancora gravissime le condizioni anche della sorellina di sei anni. Le due bambine viaggiavano in auto con la mamma, ricoverata in codice giallo all’ospedale di Vercelli. La vettura condotta dalla donna si e’ scontrata violentemente con un’altra auto condotta da un uomo.

Mentre i due adulti se la sono cavata con ferite classificate in codice giallo e sono ricoverati al S.Andrea di Vercelli, le condizioni delle bimbe, soccorse dal personale del 118 erano subito apparse molto gravi, tanto da spingere il personale sanitario a richiedere l’intervento dell’elisoccorso che le ha trasportate all’ospedale torinese.

La bimba di tre anni e mezzo era in condizioni disperate: era stata già rianimata dopo un primo arresto cardiaco, ma dopo l’arrivo in rianimazione e’ spirata. La sorella e’ tuttora ricoverata in rianimazione con numerosi traumi e ferite.