Paura a Casoria, assalto armato a un portavalori: ferita guardia giurata Cronaca 15 Febbraio 2021

Assaltato un portavalori al Globo di Casoria. Un gruppo di malviventi, secondo quanto riportato da Nano tv, ha rapinato un furgone, portando via 42mila euro. Sembrerebbe che gli uomini si fossero nascosti all’interno di un parcheggio commerciale e, non appena hanno visto il veicolo passare, sono entrati in azione.

Assalto a un portavalori a Casoria

Armati di un fucile a pompa, hanno fatto fuoco. Una guardia giurata è stata ferita lievemente alla testa perché si era rifiutata di consegnare il denaro ai malviventi. E’ stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Frattamaggiore.

Intanto i ladri sono riusciti a fuggire con la refurtiva. Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Polizia di Stato che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, per terra sono stati trovati diversi bossoli d’arma da fuoco.