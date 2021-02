0 Facebook Anna Tatangelo e la frecciatina a Gigi D’Alessio: “Certe cose non si possono vedere” Spettacolo 15 Febbraio 2021 15:55 Di redazione 1'

“Tengo gli occhi chiusi perché certe cose non si possono vedere”, così Anna Tatangelo scrive su Instagram in un post velatamente riferito a Gigi D’Alessio, ex compagno e padre del figlio piccolo, Andrea, nato nel 2010.

Nelle ultime ore il cantante napoletano è finito al centro del gossip per via della presunta relazione con una fan di 25 anni più giovane. La frase nella didascalia che accompagna l’ultima foto pubblicata dalla Tatangelo sembra proprio rivolta a quest’ultima avventura che ha coinvolto il suo ex compagno.

La cantante di Sora, dopo la storia finita con D’Alessio, si è sempre mantenuta piuttosto riservata relativamente alla sua vita privata e su di lei non ci sono particolari voci.