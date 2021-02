0 Facebook “Siamo due vulcani a letto”, la storia di Eugenio e Antonella scuote Maria De Filippi: ‘scossa’ a C’è Posta per Te Spettacolo 14 Febbraio 2021 22:05 Di redazione 2'

Sono andati da Maria De Filippi per partecipare a C’è Posta per Te in modo tale da rimediare alle loro fratture di coppia. Eugenio è stato scoperto che chattava con altre donne e che ha tradito la moglie. Quest’ultima, Antonella lo ha lasciato.

È stato lui a cercare aiuto alla trasmissione targata Mediaset. La coppia ha tre figli e rischia di spaccarsi per foto e conversazioni molto forti. Come riportato da Leggo, Eugenio si è mostrato molto pentito ed ha pianto, affermando di non aver avuto nessun rapporto con altre donne.

“Non mi dice mai quanto sei bello, come stai bene vestito così, ti amo. Mi sono sentito trascurato, ti dicevo: vieni su in camera. – ha detto Eugenio – Non ho mai concluso, lo sai. Due giorni prima che succedesse questo fatto, siamo stati a letto insieme, siamo due vulcani a letto, non è vero?! Non ti ho mai tradito con un’altra, io volevo sentirmi dire che ero bello, non me lo hai detto mai, mai! Chi ti mandava i tuoi messaggi?”.

Il siparietto è andato avanti divertendo la De Filippi e il pubblico. La conduttrice ha chiesto ad Antonella: “Davvero vuoi chiudere il matrimonio? Adesso è venuto qua e riconoscono che è lui il cretino”. Lei è stata irremovibile: “Chiudi la busta, lui ha preso il coltello zack e poi zacckete nel cuore. È un uomo che mi riempie la vita? Sì di ca**ate”. “Maria, io ho fatto lo scemo con le chat, ma lei con il bancomat ha fatto tutto, io mi rassegnerò e mi farò la mia vita, ma amo solo lei”, ha concluso Eugenio.