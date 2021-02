0 Facebook San Valentino, il gesto di Stefano De Martino per il suo amore Spettacolo 14 Febbraio 2021 16:59 Di redazione 1'

Oggi è San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. Tanti i vip e i personaggi famosi che hanno voluto partecipare a questa giornata scrivendo e pubblicando posto e foto sui propri canali social. Un modo per dedicare un pensiero all’amore.

Per molti l’amore è rappresentato dal compagno, dalla compagna, dalla fidanzata, dal fidanzato, dal marito, dalla moglie. Per altri l’amore è quello dei genitori o dei nonni, per alcuni è rappresentato dagli animali o dall’amicizia.

Per Stefano De Martino il suo amore è il figlio Santiago. L’amore di un papà per un bambino. Il ballerino e conduttore sta avendo molto successo ed è venuto fuori da poco dalla rottura definitiva con Belen Rodriguez, di nuovo incinta.