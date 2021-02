0 Facebook Neve a Caserta, dopo le forti nevicate la decisione del Sindaco: “Scuole chiuse” Meteo 14 Febbraio 2021 21:48 Di redazione 1'

Scuole chiuse domani a Caserta e via libera alla didattica a distanza. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo, Carlo Marino, con una ordinanza in via di pubblicazione considerando che e’ in corso una nevicata e che il previsto ulteriore abbassamento delle temperature potrebbe determinare la formazione di ghiaccio sulle strade.

La misura tiene conto anche del fatto che con le temperature rigide annunciate risulterebbe non facile l’obbligo di areare con frequenza i locali come opportuno per ragioni sanitarie in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid.