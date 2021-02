0 Facebook Carnevale a Napoli, il ladro che rapina il rider diventa un costume: scoppia la polemica Cronaca 14 Febbraio 2021 19:58 Di redazione 1'

La segnalazione è stata fatta da un cittadino al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’immagine è stata montata e creata ad arte con tanto di firma del fotografo. La fotografia ha mostrato uno dei peggiori costumi di Carnevale della storia.

Un bambino travestito da ladro, da rapinatore di rider per la precisione. Il riferimento è ovviamente a Gianni Lanciato, il rider rapinato tempo fa il cui video fece il giro dei social scatenando tante iniziative solidali ma anche molte discussioni.

Oggi la polemica è per questo travestimento che definire fuori luogo è poco. Questo è solo il simbolo di totale degrado, culturale e sociale, per quanto ironica e creativa possa essere la vicenda. Complimenti per l’insegnamento dato al ragazzino. A proposito, l’edificio grande di spalle che fa da sfondo è il carcere di Poggioreale.