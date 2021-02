0 Facebook Incendio in una baraccopoli del casertano, un uomo perde la vita Cronaca 13 Febbraio 2021 10:59 Di redazione 1'

Un uomo è morto nell’incendio di una baraccopoli a Lusciano, in provincia di Caserta. Le fiamme sono divampate la scorsa notte tra le baracche di migranti e senza fissa dimora in via Torre Pacifico, tra i comuni di Lusciano e Parete.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati fino all’alba per spegnere le fiamme. Nella baraccopoli è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo. Non è chiara la causa dell’incendio, che secondo le prime ipotesi sarebbe di natura accidentale.