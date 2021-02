0 Facebook Bassolino si candida a Sindaco di Napoli: “Sarò al servizio della città” Politica 13 Febbraio 2021 14:18 Di redazione 1'

“Mi candido a Sindaco di Napoli. Fare il Sindaco è stata l’esperienza più importante della mia vita e sento il dovere di mettermi al servizio della città: con la passione di sempre e con la testa rivolta in avanti. Napoli prima di tutto, prima di ogni interesse di parte.

Siamo dentro una crisi senza precedenti. Si apre una fase nuova per il Paese e a Napoli serve una svolta, in primo luogo sul piano economico-sociale e civile. È difficile ma è possibile, con l’impegno di tutti: quando vogliamo e si crea il giusto clima di collaborazione sappiamo fare come e meglio di altri.

È dunque fondamentale chiamare a raccolta le forze migliori e valorizzare le energie giovani: è nelle loro mani il nostro futuro“, queste le parole scritte da Antonio Bassolino su Facebook con le quali ha annunciato ed ufficializzato la sua candidatura per Palazzo San Giacomo

Il post su Facebook –