Sono parole d’amore quelle di Francesco Totti nei confronti della moglie Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma si è raccontato in un’intervista in occasione della prossima uscita di “Speravo de morì prima”, fiction sulla sua vita.

Cosa ha detto Totti di Ilary Blasi

Il pupone ha sottolineato quanto non sia facile essere la moglie di un calciatore e per questo non può che ringraziare la moglie Ilary. La Blasi gli è stata vicino anche nei momenti più difficili: “Se è riuscita a starmi vicino durante l’ultimo anno e mezzo, quando ero diventato davvero pesante, vuol dire che è proprio innamorata”, queste le parole di Totti.

L’ex capitano giallo rosso ha poi aggiunto: “Mi ha fatto davvero capire che con lei ho fatto la scelta giusta”. Ilary e Totti sono una coppia molto seguita, amati soprattutto per la loro semplicità, ma anche per la grande simpatia.