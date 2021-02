0 Facebook Il primo messaggio di Antonino Spinalbese per il figlio di Belen: le dolci parole del giovane papà Spettacolo 12 Febbraio 2021 15:03 Di redazione 1'

Antonio Spinalbese, il parrucchiere ventiseienne, legato dalla scorsa estate a Belén Rodriguez, ha pubblicato su Instagram il primo messaggio per il figlio che verrà. La foto di due ombre, lunghe su un marciapiede di Milano. “Tre ombre, tre cuori”, ha scritto alludendo alla gravidanza dell’argentina al quinto mese.

Belén Rodriguez e Spinalbese hanno mantenuto il segreto della gravidanza e poi, superato il primo trimestre, hanno deciso di renderla pubblica, con un’esclusiva al settimanale “Chi”.

“Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice “Aspettiamo”. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Ogni volta che esce un articolo su di me si parte sempre dal passato e sembra che sia una donna instabile ma ci ho messo tanto a togliermi il dolore di dosso”, ha confessato la Rodriguez a Chi, dicendosi certa che il piccolo in arrivo sia una femminuccia.