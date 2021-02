0 Facebook Focolaio alla Whirlpool, Fausto Cardone muore a 53 anni: “Il Covid l’ha ucciso in pochi giorni” Cronaca 12 Febbraio 2021 16:09 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Fausto Cardone, 53 anni, operaio dello stabilimento Whirlpool di Carinola, stroncato dal Covid. Solo pochi giorni fa aveva scoperto di essere positivo ed era stato ricoverato in ospedale in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Cardone era un sindacalista, delegato della Fiom-Cgil, sposato e con tre figli. Insieme a lui altri 8 operai dello stabilimento nel quale lavorava hanno contratto il virus. Grande dispiacere tra i colleghi, che sono in lutto. Vincenzo Di Spirito, amico e collega di Cardone, risiedeva a Maddaloni con la famiglia, con cui condivideva anche la rappresentanza sindacale (è delegato della Fim-Cisl), spiega che al sito della Whirlpool di Carinaro, “si registra da giorni un focolaio con nove lavoratori positivi, tutti con carica virale molto alta, che non si è abbassata neanche al secondo tampone.

A Fausto Cardone questo brutto male se l’è portato via in quattro giorni, dopo che è stato necessario intubarlo; eppure non aveva patologie particolari. Esprimo da parte di tutti i lavoratori e dei rappresentanti sindacali le condoglianze e la vicinanza alla famiglia. E’ un giorno tristissimo” conclude.

Su Facebook la figlia Asia scrive un commovente messaggio per lui: “Papà sono orgogliosa di te”.